Agrimensores de toda la Provincia deliberan en Olavarría

Este jueves comenzaron las actividades con la entrega de drone a la Facultad de Ingeniería y una sesión . Este viernes en la sede del Centro Municipal de Convenciones, se lleva a cabo la Asamblea anual del Consejo Profesionales de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires.En diálogo con LU 32, el agrimensor Carlos Melitón se refirió a la importancia de este encuentro , al compromiso del Consejo de Profesionales que entrega becas y otras ayudas económicas tanto a docentes como a estudiantes. Asimismo se refirió a la salida laboral para los graduados de esta carrera