Arouxet sobre el Presupuesto: ‘ es un dibujo. En éste se les fue la mano con el dibujo’

Celeste Arouxet, de Ahora Olavarría, se refirió a los motivos por los que rechazó el presupuesto 2022. Enumeró varios motivos y señaló que por ejemplo, en viviendas no dijeron cuántas se van a hacer. “Es preocupante. La situación cada vez va ser peor’. Ingresar para escuchar la palabra de la edila Arouxet. foto de archivo