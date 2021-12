'Coincidimos con el intendente en el 99% de los puntos'

Quien asumirá los destinos de la Subsecretaría de Seguridad del Municipio, Comisario Mayor (R) Mario Busto, dialogó con LU32, tras haberse reunido el viernes con el intendente Ezequiel Galli, que le ofreció la posibilidad de continuar en el cargo que, actualmente, ostenta Daniel Borra.