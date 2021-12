2001: 'El Banco Provincia siguió funcionando quebrado'

Foto: Pepe Robles//Wikipedia

El historiador Eduardo Lazzari se refirió al vigésimo aniversario de la caída de De La Rúa, las protestas y la represión del 19 y 20 de diciembre. Como dato, comentó una charla entre un directivo del Banco Central y el Gobernador de la Provincia de aquel entonces, Carlos Ruckauf, que involucró al Pacto Constitucional de San José de Flores.