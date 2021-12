Educación, salud y pensiones, los desafíos de Boric en Chile

Foto: La Nación

Según el periodista Mario Solís Cid, en diálogo con LU32, el triunfo del nuevo presidente en la república trasandina, fue contundente y por una brecha mayor de la que se esperaba. El tema de la distancia entre los más ricos y los más pobres también deberá ser resuelto por el nuevo mandatario.