Calle para Cementos Avellaneda: El millón y medio de dólares es un piso

Foto. Cementos Avellaneda

El agrimensor Carlos Melitón, uno de los responsables del estudio encargado por la Municipalidad de Olavarría a la Facultad de Ingeniería local para concretar la venta con la consiguiente “continuidad de la explotación minera”, se expresó en LU32, antes de que se produzca el debate en el Concejo, que puede darse por estos días. Adelantó que la empresa Loma Negra también está estudiando una transacción similar en La Pampita.