El regalo de Papá Noel está en Belli Deportes, renovado

Camila y Martín fueron los encargados de comentar las opciones y, también, de dar cuenta del cambio de cara del negocio. Destacaron la confianza de los clientes, el apuntalamiento en pandemia y afirmaron que sumarán más productos a la oferta hbaitual, con promociones y financiación.