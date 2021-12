Templos de la Pastoral de Olavarría no exigirán el Pase Sanitario

El titular del Consejo, Gustavo Ortega, dio detalles de la reunión que sostuvieron este jueves los referentes de las distintas congregaciones cristianas del partido. Apoyan la vacunación, pero no creen que deban ser ellos los que controlen con poder policía el ingreso a los templos. Señaló que la medida va en línea con lo definido por otras pastorales del país.