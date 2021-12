‘El Frente de Todos denuncia irregularidades en la liquidación del patrimonio de los olavarrienses’

“A lo largo de más de 4 horas, al igual que en la conferencia de prensa que dieron el lunes, el Frente de Todos denunció irregularidades en el expediente e insistieron en la necesidad de que el mismo sea mejorado y analizado con más tiempo.

Una vez más, todo el cuerpo de concejales y concejalas del Frente de Todos aclaró de antemano que se encontraba a favor de que la empresa Cementos Avellaneda pueda comprar una calle que está sobre un yacimiento que actualmente explotan pero solicitaban que el municipio dé cumplimiento a la normativa que regula este tipo de compras.

“El proyecto estuvo 7 meses en el municipio y a fines de octubre entró al HCD para ser evaluado en 6 comisiones, si bien tenemos la voluntad de tratarlo no entendemos la premura para que sea aprobado y por lo tanto no podamos modificar varios puntos que son inconsistentes. Como primera medida creemos que debemos contar con otras tasaciones, debemos contemplar algunas diferencias ya que estamos hablando de la venta de un yacimiento que es patrimonio de todos los olavarrienses” agregaron desde el Frente de Todos.

En cuanto al precio estimado desde el interbloque aclararon: “Este tipo de venta debe tener un tratamiento especial, nosotros vemos una diferencia significativa entre el valor real y el valor a la venta. Para que esto se realice correctamente debe hacerse una tasación especial y por el contrario no se hizo ninguna tasación solo un avalúo, que si bien fue realizado por un profesional, no cumple las mismas expectativas. Por otra parte el profesional que hace el avalúo, utiliza una cotización del 2004 y no contempla un montón de beneficios económicos que esta compra le dará a la empresa, solo da una aproximación de lo que creen que puede valer. Hay una ley provincial que regula este tipo de ventas y no se está cumpliendo”.

“Nosotros perdemos una votación, pero los que más pierden son todos los vecinos de Olavarría, el precio podría haber sido al menos del doble, el intendente nos priva de que se recaude el doble y que eso se destine a obras. La venta más importante que realiza el municipio de Olavarría en los últimos 30 años la estamos haciendo a espaldas del pueblo, estoy esperando que alguien diga que la inocencia te valga, creemos en la producción y el empleo, no estamos en contra del proyecto productivo, pero la verdad que miramos el informe del avalúo y deja muchísimo que desear. Esto es un mamarracho, el firmante del avalúo, quién presenta el precio que deberían pagar, tiene como principal cliente a Cementos Avellaneda”, concluyeron desde el interbloque”