José Luis Iturralde en el Consejo Directivo nacional

El Secretario General de la Bancaria regional Azul, representa a la provincia de Buenos Aires dentro del gremio a nivel nacional. En diálogo con LU 32, dio detalles sobre estas nuevas funciones.En otro orden informó que se cerró en un 55 % el incremento salarial y en enero ya vuelven a reunirse para la paritaria 2022 .También se expresó sobre la situación del banco Santander . “Se abrió un compás de espera, dijo