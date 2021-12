Caputo sobre los egresados: ‘La gran mayoría, asintomáticos’

El secretario de salud evaluó la llegada de los chicos procedentes desde Córdoba. Afirmó que, dentro de todo, los vio contentos por la vuelta. En otro orden, indicó que hay un paciente en Terapia con neumonía covid, pero no está vacunado. Desctartó que puedan venirse medidas restrictivas, por el estado del Hospital, pero señaló que están monitoreando constantemente.