Por estos días aumentan los casos de Violencia Familiar y de Género

Foto: Central de Noticias

Las fiestas, reuniones, alcohol y drogas son un combo que posibilita desenlaces violentos que, muchas veces, terminan en denuncias y trabajo de la Justicia, explicó la Dra. Viviana Beytía, responsable de la UFI 5, especializada en esta temática. Recomendó evitar el enfrentamiento, con un abordaje previo a través de instituciones estatales. Destacó la instrucción y los juicios, entre otras acciones que han podido llevar a cabo desde que la fiscalía existe, en abril de este año 2021.