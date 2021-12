Cámara Empresaria: ‘Para Navidad hubo un buen repunte de ventas’

Lo expresó el titular de la Cámara, Mario Antista, en diálogo con LU 32. Además se destacó la presencialidad en los comercios. Aclaró que si bien hubo repunte, no superó a lo ocurrido en 2029. Se habla de un reponte del 11 %, aunque los ticket estuvieron entre los 3.600 y 3.900 pesos.A raíz del aumento de contagios, algunos comercios han cerrado por estos días