Este año no se ubica como uno de los más cálidos, pero no es motivo de festejo, ya que no estuvo muy lejos. Es muy posible que finalice en el 6° puesto de los años más calurosos (+0.5°C) en Argentina desde 1961 y mantiene la tendencia, por 11° año consecutivo, de anomalías positivas de temperatura.









Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0,5 y 2°C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales.





A lo largo del año solo hubo 3 meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre



Se reafirma la tendencia a registrar años cálidos. Hasta ahora es 100% probable que el 2021 finalice como un año extremadamente cálido. Analizando la probabilidad en la posición en el “top 10” de años cálidos, hay una probabilidad muy baja (28%) de que quede dentro de los 4 primeros lugares, pero una probabilidad muy alta (93%) de que se mantenga dentro de los 10 años de mayor temperatura en el país.







Hasta el momento, las localidades que tuvieron las temperaturas máximas más altas del año son:



Rivadavia (Salta): 44.5°C

Cipolletti (Río Negro): 43.8°C

Pcia. R. Saénz Peña (Chaco): 42.3°C

Río Colorado (Río Negro): 42.2°C

Las Lomitas (Formosa): 42°C

Resistencia(Chaco): 42°C

Chilecito (La Rioja): 42°C

La Rioja: 42°C

San Antonio Oeste (Río Negro): 41,6°C





Mientras que las localidades que registraron las temperaturas mínimas más bajas del año fueron las siguientes:



Maquinchao (Río Negro): -15.3 °C

Paso de Indios (Chubut): -13.4 °C

La Quiaca (Jujuy): -12.9 °C

Calafate (Sanya Cruz):-12.6 °C

Uspallata (Mendoza):-11.7 °C

Malargüe (Mendoza):-11.7 °C

Perito Moreno (Santa Cruz): -11.5 °C

Río Gallegos (Santa Cruz):-11.4 °C

Valle de Conlara (San Luis): -11 °C

Pocas lluvias



Si pasamos a las precipitaciones del 2021, las lluvias en general fueron escasas, especialmente en Patagonia. Pero si lo comparamos con el 2020, este año presentó un panorama un poco mejor que el anterior, especialmente en la segunda parte del año que fue cuando comenzaron a registrarse lluvias muy buenas en la franja central del país.







En cambio, el sur argentino siguió con temperaturas elevadas y con lluvias que, en general, no lograron acumular ni 200 mm en todo el año.



Es muy posible que Patagonia registre el año más caluroso y seco desde 1961. El récord anterior de temperatura era de 1998 y el de déficit de lluvia era de 1968. Desde 2007 esta región registra una tendencia a tener años secos.



A pesar de los escasos eventos de lluvias de este año, hay que destacar algunos eventos de lluvias diarias extremas, que lograron acumular varios milímetros en menos de 24 horas. Las ciudades que mayores lluvias diarias tuvieron son: