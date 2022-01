Sierras Bayas: comenzaron a recibir las cartitas para los Reyes Magos

Foto: Facebook Fiesta de Reyes

Ana Cangran, integrante de la Comisión Organizadora de la Fiesta Provincial, que vuelve a la presencialidad este miércoles, dio detalles de la grilla, que se inicia a las 20. Pidió colaboración de la población para apegarse lo más posible a las normas sanitarias vigentes, per se lamentó porque son de difícil implementación.