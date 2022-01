Tapalqué recibe el año con obras y proyectos

El Intendente Gustavo Cocconi, dialogó con LU 32 en el inicio de este 2022. Señaló que siguen obras que se llevan a cabo con el Fondo de Infraestructura de provincia, y que consisten en pavimentación de varias cuadras. “Tapalqué está muy lindo en la zona periférica” y eso se acompaña con obras .En otro orden se refirió a la propuesta turística de la localidad, algunas a futuro como son las aguas termales. También el balneario es un atractivo. El agua es apta para recreación, expresó