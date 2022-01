Ómicron: desde el Ministerio de salud aseguran que ya hay circulación comunitaria

"La suba de casos es lo que se esperaba que ocurriera. Desde el Ministerio de Salud se trabajó para retrasar el ingreso de Delta hasta que tuviéramos los porcentajes de vacunación alta y eso se logró", sostuvo la funcionaria en una entrevista en Radio Continental.

Tarragona señaló que "la irrupción de Ómicron complicó más la situación porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria esa variante que están conviviendo con otras donde predomina la Delta".

"Estamos atentos porque cuando el número es muy alto, aunque el porcentaje de hospitalizaciones sea pequeño también se vuelve alto"

Consultada sobre cuándo será el pico de casos, indicó que "si algo aprendimos es que hacer pronóstico no nos ha resultado bien, no tenemos evidencia para decir que va a ocurrir".

No obstante, indicó que desde el Ministerio esperan que los próximos días haya una suba de casos como consecuencia de los encuentros por fin de año y las fiestas.

