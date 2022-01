Walter Candia anunció el remate que dará en febrero

Lo presentó este miércoles en Sintonía Agropecuaria. Será el jueves 3 de febrero en la Sociedad Rural de Olavarría. Ya tiene unos 700 vacunos anotados , los productores de la zona que quieran anotar su hacienda, lo pueden hacer, llamando a los celulares ( 2284) 56-11-99 o 30-77-45.

Walter Candia es representante en Olavarría y la zona de Daniel Blanco y Cía S.A Consignatarios. Nota