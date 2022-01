Convocatoria del Servicio de Hemoterapia a sumarse al registro de donantes voluntarios de sangre

Tal como se expresa desde el Ministerio de Salud de la Nación, existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. La sangre no puede producirse en laboratorios, sólo se consigue mediante donaciones, por eso es tan importante hacer de este acto solidario un hábito cotidiano.

Para fomentar la donación de sangre, se implementan las Colectas Externas, un servicio que se ofrece a nivel nacional. En nuestro Municipio las colectas son llevadas a cabo por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. Además de las colectas externas, Hemoterapia ofrece la posibilidad de acercarse de manera voluntaria a la sede del Servicio, en el nosocomio, para efectuar una donación sanguínea, de lunes a sábado de 08:00 a 10:00 horas.

Se recuerda que no es necesario estar completamente en ayunas: se puede tomar café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas (menos banana). Lo que no se pueden consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Se debe pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescripta, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

Cada día, una importante cantidad de personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de sangre. La única forma de obtener el producto sanguíneo es a través de la donación voluntaria de la comunidad sana.

Es muy importante tomar conciencia sobre la importancia de participar de esta acción altruista, solidaria, de donar sangre. Es un ejercicio continuo de solidaridad.