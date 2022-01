Mantenimiento Urbano en distintos sectores de la ciudad

Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas de la Municipalidad se informó que continúan las obras de mejoramiento, que comprenden distintos sectores de la ciudad.

El Plan de Mantenimiento 2022 busca solucionar las diferentes problemáticas que se plantean en cada barrio, principalmente en relación al estado de las calles, transitabilidad y evacuación del agua.

Durante esta semana, con equipamiento municipal se llevaron adelante las tareas de limpieza y granceado de calles en la zona de Villa Aurora Sur, como parte del mantenimiento rutinario.

En tanto que durante la jornada del miércoles se retomaron los trabajos de limpieza del basural a cielo abierto, localizado en Avda. Eva Perón entre Avda. Avellaneda y Frontera Sur, que se encuentran a cargo de la empresa Atak SRL.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

Mientras que durante la mañana de este jueves se desarrollan trabajos de bacheo en el barrio Hipólito Yrigoyen, con equipamiento vial propio (minicargadora Bobcat S5109).

Los trabajos consisten en el fresado y retiro de una capa de pavimento, la colocación de nuevo material de bacheo y posterior compactación con rodillo, para dejar la traza en óptimas condiciones.