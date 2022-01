Ricardo José Alvarez presente en Rosgan todos los meses

El consignatario Ricardo José Alvarez representante en Olavarría y la zona de Colombo y Colombo S.A presentó este mediodía en Sintonía Agropecuaria el paquete de ventas que realiza desde su consignataria. Filmamos y vendemos vacunos de nuestra zona para el Rosgan, también tenemos el sistema de cobro express, se vende y se cobra en el día, es con venta al Mercado de Liniers de hacienda a la balanza. Hacemos negocios particulares. Nuestra oficina está en Sgto. Cabral 3156 cel.(2284) 58-88-73 o 56-10-39. Nota