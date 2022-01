Campaña de concientización y participación comunitaria para cuidar los espacios naturales de Olavarría

Bajo el lema “La basura no vuelve sola, es parte de tu equipaje”, desde el Departamento de Educación Ambiental del Bioparque Municipal “La Máxima” se impulsa una campaña de información, concientización y participación comunitaria, con la finalidad de cuidar los espacios naturales de Olavarría.

En el marco de la campaña se convoca a instituciones, ONG, grupos ambientalistas, ciudadanos y otros actores sociales a participar de la campaña de concientización y participación comunitaria, con el objetivo de mantener y evitar los riesgos de los incendios que se producen en esta época del año.

Se invita a comunicar a través de imágenes y acciones mediante el Facebook del Bioparque “La Máxima”, como una manera de dejar registro de las tareas de limpieza en ambientes naturales.

Muchos espacios naturales de Olavarría están siendo visitados por pescadores, visitantes, caminantes, corredores de nuestra ciudad en busca de la tan ansiada conexión con la naturaleza. La vuelta de las actividades recreativas en espacios naturales trae aparejado un problema para los ecosistemas, la perturbación y acumulación de residuos.

“Conocemos que muchas acciones de limpieza son llevadas adelante por diferentes grupos sociales Plogging Serrano, Remada Verde, Guardianes de la Naturaleza, Guardianes Ecológicos, La Yegua Karp, EcOlavarria, entre otros, en los diferentes espacios naturales de la ciudad”, destacó Flavio Maldonado, director del Bioparque Municipal.

“En muchos de estos lugares no existe la recolección de residuos, lo que provoca que las personas que asisten dejen sus residuos en los ecosistemas y estos tardan años en degradarse”, sostuvo.

¿Por qué es importante esta campaña, educativa y de concientización ambiental?

Cuidar del medio ambiente es cuestión de que cada miembro de la sociedad asuma el compromiso de respetar y cuidar su entorno, “nos llama la atención que al ir a sitios donde podemos vincularnos con la naturaleza muchas veces nos encontramos con residuos, sabemos que solos no llegaron a esos lugares. Resulta un contrasentido, queremos ir a pasear a vincularnos con la naturaleza y dejamos en el lugar nuestros residuos. Esto motiva esta campaña, darle sentido y coherencia a nuestro vínculo con los ambientes naturales”, planteó Maldonado.

Con esta campaña “buscamos que la gente se lleve la basura que genera y no la deje arrojada en el ambiente, evitando las consecuencias que la basura provoca en los espacios naturales.”

El objetivo es concientizar y movilizar a la ciudadanía para mantener estos espacios libres de basura, mediante pequeñas acciones en favor de la biodiversidad.

¿Cómo participar de la campaña?

Si perteneces a una institución podes sumar tu logo para adherir al flyer de la campaña y compartir el material en las redes sociales.

Podes participar en forma personal o grupal limpiando el metro cuadrado del espacio natural que estás visitando, juntando los residuos que otros tiraron y no retiraron.

Podes compartir las acciones realizadas en las redes sociales del Bioparque “La Máxima”.

Podes participar de las jornadas de voluntariado en los entornos naturales.

¿Cómo comportarse en ambientes naturales?

En el marco de esta campaña se brindan algunos consejos cuyo objetivo es liberar de basura los espacios naturales, para evitar los incendios, teniendo en cuenta los condicionantes propios de la temporada estival.

El abandono de residuos en el campo constituye un importante riesgo para los incendios forestales y que se acrecienta especialmente en verano, debido a las altas temperaturas, el viento y la falta de lluvia, siendo la actividad humana el principal desencadenante en el 90% de las ocasiones.

Cualquier conducta incívica o descuido puede ser la causa de una tragedia medioambiental. Es el caso, por ejemplo, de los aerosoles, que pueden explotar cuando son sometidos a altas temperaturas, o bien las botellas o trozos de vidrio debido al efecto “lupa” ( reflejo que provocan los rayos solares en contacto con los vidrios ) la presencia de papeles metalizados de envoltorios y , por supuesto, la quema incontrolada de desechos, que, más allá de un serio problema ambiental, constituye una mala práctica que atenta contra la salud, originando enfermedades respiratorias y problemas ambientales.

Una vez más, la prevención y la educación ambiental se hacen imprescindibles para comprender las relaciones que existen entre nuestras acciones y las problemáticas ambientales por lo que esta campaña intenta extremar la precaución de nuestro comportamiento al realizar actividades al aire libre.

Recomendaciones

No tirar colillas encendidas al suelo y tampoco por la ventanilla cuando se viaja en coche.

No dejar basura fuera de los cestos. Si no tenemos un lugar para depositar los residuos, los mismos deben guardarse y depositarse en el contenedor correspondiente. Recordamos “La basura no vuelve sola”

Cuando visitamos un espacio natural no solo recogemos nuestros residuos sino que también llevamos parte de lo que encontramos. Todos podemos ayudar.