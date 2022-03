'En el '83 comienza el consenso por el respeto a la Constitución'

Foto: Turismo Buenos Aires

Eduardo Lazzari, se refirió en su espacio de los lunes, a los golpes de Estado del siglo y concluyó que, si bien nos quedan muchos temas por resolver como Sociedad, hay un pensamiento cristalizado en torno a no apartarnos de la Democracia.