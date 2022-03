Transporte interurbano: ‘Celebramos que se haya tomado un despacho de Ahora Olavarría donde observamos algunas inconsistencias en el pliego'

Así se expresó la concejala del espacio, Celeste Arouxet, en el marco del repaso de temas que Ahora Olavarría presenta en la sesión del HCD de este martes. En principio, señaló que formulan un pedido de informes sobre la seguridad en la nocturnidad , cómo es el control y si faltan recursos.Otro tema es un beneplácito sobre un proyecta relacionado con una propuesta en la Legislatura para bajar la edad de los concejales 25 a 18 años y otro sobre las prestaciones del IOMA