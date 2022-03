Reconocerán a Omar Rosini con 'Honor al Mérito Ciudadano'

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de la UCR-Juntos. Para la concejal Belén Vergel, el 'Tano' es "el 'guardián' de La Galera", según lo expresó en LU32. La entrega será en el Museo Emiliozzi, en fecha a confirmar por el Cuerpo.