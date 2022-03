Transporte Interurbano: destacan al HCD y afirman que está todo dentro de los plazos

El secretario de gobierno de la Comuna, Hilario Galli, afirmó en LU32 que aún no se sabe si el 2 de mayo comenzará a rodar Las Sierras de Olavarría SRL, debido a que se está gestionando la cuestión de concentradoras del sistema SUBE. Agradeció al Concejo por la celeridad en el tratamiento, lo que deja bien cerca la fecha de firma del contrato. En otro orden, mencionó que van a demorar el pedido de incremento de tarifa, debido a que aún no se han normalizado las variables en las que impactó la pandemia.