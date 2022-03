En breve comienza la Campaña Anual de Vacunación Antigripal 2022

La Dra. María del Carmen Weis, directora de Epidemiología e Inmunizaciones, en diálogo con LU 32, informó que este lunes 28 se retirarán las vacunas de la Región Sanitaria .Posteriormente se hará la distribución en los Centros de Atención Primaria de la Salud, Hospitales de la zona serrana, y todos los vacunatorios, que integran la red de la Secretaría de Salud del Municipio o sea los CAPS, Banco de Leche, Hospital y zona serrana. Ingresar para escuchar la entrevista