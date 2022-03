ARA San Juan: convocan a una audiencia para comenzar a revisar el procesamiento de Macri

El procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan comenzará a ser revisado por la Cámara Federal porteña, que convocó a una audiencia el próximo martes 12 de abril.



La decisión fue de la sala I del Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002, dos días después del rechazo de un planteo de la querella de familiares para apartar a los jueces que la integran, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, informaron a Télam fuentes judiciales.



La audiencia se convocó pese a que la abogada de esa querella, Valeria Carreras, podría aún apelar la decisión del juez de la sala II de la Cámara, Martín Irurzun, quien desestimó su planteo para separar del caso a estos tres magistrados.



De esta forma, la audiencia previa a resolver sobre la apelación que presentó Macri contra su procesamiento quedó fijada para el 12 de abril y en principio será por escrito, salvo que alguna de las partes pida argumentar de manera oral ante el Tribunal.



Macri quedó procesado el 1 de diciembre pasado por decisión del juez federal interino de Dolores, Marín Bava, quien llevó la investigación hasta febrero último, cuando la derivó a Comodoro Py.



Desde entonces, está a cargo del juez federal Julián Ercolini mientras que la apelación del procesamiento de Macri quedó a estudio de la Cámara porteña.



Al procesarlo, Bava sostuvo que Macri "desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias".



Éstas habrían consistido en "obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.



El exmandatario está también embargado por cien millones de pesos y tiene prohibida la salida del país, aunque el juez Ercolini lo autorizó ya a realizar diferentes viajes al exterior.



El Gobierno que Macri "encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión", se agregó en el procesamiento a estudio ahora del Tribunal de Apelaciones.



"Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, concluye el fallo de 171 carillas.



El abogado defensor Pablo Lanusse, apeló esta resolución, en la causa que se originó por una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño.



Al ser recusados sus integrantes por la querella de los familiares, la Sala I había suspendido el trámite de la apelación.



La abogada Carreras argumentó que se generaría un "gravamen irreparable en las familias que sólo piden un juicio justo y ser iguales ante la ley".



Carreras recordó que Bruglia y Bertuzzi fueron designados en sus cargos por decreto durante el macrismo y que la Corte Suprema de Justicia ordenó concursar los dos cargos de la Cámara que ocupan en la actualidad.



"No puede soslayarse que sin necesidad de prueba alguna sobre los dichos que sostengo como causales de recusación, ambos magistrados recusados recibieron beneficios (nombramiento por decreto) por parte del hoy procesado apelante e incidentista Mauricio Macri, ex Presidente de la Nación", remarcó la letrada en su escrito.



En cuanto a Llorens, sostuvo que se excusó de intervenir como conjuez de la Corte Suprema de Justicia en otra causa por espionaje ilegal en el macrismo, ante lo cual tampoco estaría en condiciones de actuar en esta pesquisa.



Irurzun resolvió que esta situación "carece de relación directa o indirecta con el ejercicio imparcial de la tarea que les cabe en la presente".



En la causa por espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos del submarino están procesados también los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y otros ex jerárquicos del organismo de inteligencia en esa gestión.



El Tribunal de Apelaciones fijó para el martes 12 de abril la audiencia para escuchar a las partes en relación al procesamiento resuelto en la causa por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.



Por el momento la presentación de argumentos será de manera escrita, salvo que alguna de las partes pida exponer de manera oral, precisaron las fuentes.