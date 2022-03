Lalcec planifica la campaña de prevención de cáncer de colon del 28 de marzo al 1 de abril

Durante la semana del 28 de marzo y hasta el 1 de abril en la sede de Lalcec, Mitre 2659 se llevará a cabo la campaña de prevención de cáncer de colon. Los especialistas atenderán en horarios de mañana, los pacientes deben solicitar turnos al teléfono 428280. Sobre la campaña, informó Ivone Olivetto, titular de la Comisión