'Compramos en la Cuenca del Salado vaca de industria e invernada'

En Sintonía Agropecuaria habló Alejo Ferrero de FCO Agroganadera Consignataria. Tienen su administración en Pilar con escritorios a lo largo de la pcia. de Buenos Aires, Bolívar, Laprida, Lincoln, Ranchos. Muy pronto con presencia en Olavarría. Realizan compra de invernada en nuestra región, vaca de descarte, manufactura, conserva, en la modalidades normales y de contado. Nota