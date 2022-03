RADIO EN VIVO

'Estamos a punto de cumplir 3 años'

Este sábado Marcos Matteucci presentó en LU32 el remate que darán el próximo martes 5 de abril. Muchos remitentes de la zona ya anotaron su hacienda. Saldrán a la venta lotes de terneros marca líquida parte de la zafra de estos meses, también vacas a la balanza.El consignatario representante de Matteucci y Bardin Negocios Agropecuarios y uno de los titulares de la firma, agradeció al equipo de trabajo, a Juan Wallace martillero que desde el inicio de los remates realiza las ventas y a todos los remitentes que siempre están acompañándonos. También mencionó que las autoridades de SENASA de Gral. Lamadrid habilitaron la feria y es muy probable que el remate sea físico. Nota