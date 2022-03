Jardín 930: ‘Se dieron cuenta que no había gas, cuando fueron a calentar el desayuno del miércoles’

El consejero escolar del Frente de Todos, Leonardo Wagner, responsable del Servicio Alimentario Escolar, relató en Radio Olavarría, cómo llega al Cuerpo la noticia de que el Municipio inauguró un edificio que no tenía medidor. Las clases, aclaró, se dictan normalmente en el lugar, porque hay aires acondicionados y suministran una copa de leche de emergencia. Este jueves Camuzzi conectará el gas, según pudo averiguar LU32.