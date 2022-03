A 40 años de Malvinas: destacan a los civiles que actuaron en la guerra

Foto: La Nación

Daisy Rendo Gadea es periodista y viuda de Carlos Vergara Ruzo, uno de los integrantes del Escuadrón Fénix de la Fuerza Aérea, que estaba compuesto por pilotos civiles. Su marido era piloto de Gas del Estado y tenía una carrera puramente civil, explicó con Luis Occhi en LU32.