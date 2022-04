Polo Obrero: sin corte total, reclamaron por los comedores de Olavarría, trabajo genuino y aumento en el monto de planes sociales

En la mañana de este jueves se instalaron manifestantes en un gazebo a la vera de Ruta 226 y Rivadavia. Además de realizar una olla popular, convocaron a una asamblea para determinar cómo continuará la protesta, explicó Nicolás a LU32, referente del Polo Obrero de Olavarría