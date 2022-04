Vecinos de Sierra Chica reclaman por médico y ambulancia

En la tarde de este jueves se concentraron en el ingreso a la localidad. Una de las vecinas, Soledad, dio detalles de la situación. No todos los días hay médicos y en cuanto a las ambulancias, en accidentes de las últimas horas, concurrieron ambulancias de Sierras Bayas y Olavarría. Foto : enlineanoticias