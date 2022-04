Malvinas a 40 años: Cristina y Massa encabezaron acto en el Congreso

NA - "Más allá de los matrices que podemos tener, se hace necesario e imperioso que podamos discutir políticas de Estado. La Patria no es una cuestión de ideología. Se defiende de todos lados", resaltó la ex mandataria en el marco del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas.

Al participar de un acto en el Congreso de la Nación junto al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, Kirchner pidió "poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable", y agregó: "Lo innegociable es construir un país que haga honor a ustedes que son los que fueron y pelearon en Malvinas".

La vicepresidenta, que no participó del acto oficial encabezado este mediodía por el presidente Alberto Fernández, afirmó que los ex combatientes junto a las Madres de Plaza de Mayo fueron "los que parieron la democracia".

"Malvinas terminó siendo el punto final a la historia del partido militar en Argentina. No es un espíritu antimilitarista.

Simplemente es el recuerdo de un proceso que trajo mucho dolor", enfatizó.

En ese punto, Cristina Kirchner precisó: "Quienes hicieron la Guerra de Malvinas fueron los mismos que secuestraron e hicieron desaparecer a miles de argentinos porque tenían ideas marxistas".

"Y cuando Estados Unidos les dio la espalda terminaron en una conferencia de Países no Alineados en La Habana y con Fidel Castro. Qué manera de correr para llegar a ningún lado", agregó.

En otro tramo del discurso, la vicepresidenta explicó por qué durante su presidencia eligió la sede de la Ex Esma para montar el museo de Malvinas, donde más temprano había estado el Presidente.

"La historia no se toma con beneficio de inventario, a la historia hay que contarla completa", argumentó Cristina Kirchner, y luego contó el caso de un ex combatiente que además es hijo de desaparecidos durante la dictadura.

Luego de aclarar que los peronistas no puede ser "por origen y por historia" antimilitares, cuestionó qué fue lo que hizo que el último gobierno militar pensara que Gran Bretaña no iba a responder ante la operación argentina en Malvinas.

Al referirse a la política exterior, la vicepresidenta reflexionó: "El mundo y la geopolítica no se divide entre los buenos y los malos. Eso es para Netflix. Nosotros tenemos que situarnos en la realidad de nuestra patria y desde ahí mirar el mundo y tomar decisiones".

"No hay buenos y malos, hay intereses. Entonces, los argentinos, quienes aspiran a representarlos a ellos y a ellas, deben saber que es sobre ellos sobre los que hay que planificar", argumentó.

Por último, ponderó la gestión de su gobierno en materia energética: "Tengamos en cuenta que tenemos la primera reserva de gas no convencional del mundo en Vaca Muerta y la cuarta de petróleo no convencional".

"Fue nuestro gobierno el que recuperó Vaca Muerta. Hoy todos hablan de que vamos a exportar. Bueno, si no hubiera habido un gobierno que recuperara YPF como lo hicimos en el 2012 no habría Vaca Muerta ni soberanía hidrocarburífera. Y eso que nos dieron duro y parejo cuando mandamos la ley al Congreso", concluyó.