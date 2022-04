Se reprogramó ‘Sabores del Mundo’

Durante este fin de semana estaba prevista la realización de la feria itinerante “Sabores del Mundo” en el Centro Cultural San José, pero ante el pronóstico de clima desfavorable que puede observarse se ha decidió reprogramar.La nueva fecha prevista será el 6, 7 y 8 de mayo con las mismas propuestas que ya se habían anunciado. Así lo indicó el Subsecretario de Cultura, Bruno Cenizo