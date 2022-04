Topa: '¡Ay! ya quiero estar allá'

El animador líder de los chicos y chicas dialogó con Julián Vázquez este domingo, semanas antes de volver a Olavarría, donde se presentará en el Teatro Municipal el próximo 21 de mayo. Esta vez viene con 'Topa, Tu Primer Concierto', con entradas que ya están venta a precios accesibles en Topa.com.ar y en la boletería del Teatro.