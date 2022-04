Aplicaron 1300 vacunas antigripales para mayores de 65 años dos días

En el Banco de Leche, hospitales y CAPS. Por el momento, se quedaron sin stock hasta que la Región Sanitaria vuelva a recibir, explicó la Dra. María del Carmen Weis, responsable de epidemiología de la Municipalidad de Olavarría, en LU32. Podrían llegar más la próxima semana, pero no está confirmado, dijo. El nivel de avance de la vacunación es distinto, dependiendo qué grupo se tome.