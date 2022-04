‘Las empresas que vengan, no tendrán problemas con la capacidad de energía’

Lo explicó Vanesa Andreis, relaciones públicas de la Unión Industrial de Olavarría, luego de la reunión que tuvieron con el Consejo de Administración de Coopelectric, que les sirvió para conocer muchos datos, afirmó, y también, para aceitar los contactos entre los socios de la Unión que son usuarios de la Cooperativa.