Semana Santa: casi completos los alojamientos en Olavarría

La titular del área de Turismo, María Emilia Martinese, expresó por LU 32 que se visualiza un movimiento de turistas hacia nuestro partido. Expresó que hubo consultas en la semana para ver si quedaban lugar. “Vimos una gran demanda, y nos informaron que están completos. Viene muy bien la ocupación. También dio a conocer el Instagram Olavarría turismo, para conocer todas las actividades que se programan. Ingresar para conocer las propuestas