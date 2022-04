´Fue un hecho de vandalismo, cuya reparación resulto muy costosa´

Raúl Scaglia, gerente de Infracom- Coopelectric , dialogo con Lu32 y brindo detalles del hecho vandálico sucedido en Hinojo días pasados y que provocó que varios usuarios se quedaran sin servicios. Por razones que se intentan establecer una persona cortó con un alicate la Fibra Óptica generando que el servicio dejara de funcionar. Foto En Linea Noticias