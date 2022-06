Galli habló durante 45 minutos este martes con los estudiantes de la cátedra de Periodismo Político y Económico (ver ficha técnica del trabajo al pie de esta nota), mientras los alumnos del taller de Fotoperiodismo tomaban las imágenes que acompañan esta nota. Relajado, hasta pedagógico por momentos, el jefe comunal analizó cada aspecto cuestionado de su gestión, defendió el inminente aumento de tasas y marcó los límites entre lo que cree que puede hacer y lo que no.

Salud, médicos y cruce paritario

Rocío Beltramella: En principio, la Salud es un aspecto muy importante y el Hospital ya va por la tercera semana de paro ¿Cuál es el objetivo del plan de Salud del Municipio?

Ezequiel Galli: El objetivo del plan de Salud va por afuera del reclamo salarial. Es una situación de protesta del Sindicato (de Trabajadores Municipales) por segundo año consecutivo en el ámbito de la salud con quite de colaboración. Estamos tratando de acercar las partes pero tenemos que ser muy responsables. Me toca administrar el 100% de los fondos de los olavarrienses y no podemos hacer locuras. Hay cuestiones que se están desatendiendo y nos preocupa, pero estamos en diálogo con el Sindicato para que lo indispensable se atienda. Proponemos un aumento salarial escalonado para los próximos 8 meses.

Rodrigo Junger: Mientras tanto, ¿cuál sería la solución con respecto a la problemática de los médicos en las localidades?

Galli: Cuesta conseguir médicos para la guardia, pero estamos trabajando. Propusimos más de un 100% de aumento salarial porque venían atrasados. El tema médicos en las localidades es histórico y no vemos solución a corto plazo. La falta de médicos es a nivel nacional, no algo que pase en Olavarría.

Sofia Bortayro: ¿Usted plantea que los médicos egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud no cumplen con ese perfil?¿Hasta dónde llega el vínculo del Municipio con la institución académica?

Galli: No dije que los estudiantes egresados de la Facultad de Olavarría no cumplan con ese perfil. Pocos profesionales eligen la carrera de médico generalista. Desde que soy Intendente, tenemos diálogo permanente con la Facultad de Ciencias de la Salud, incluso hoy toman clases en un lugar que el Municipio puso a disposición y en pandemia sus estudiantes fueron determinantes en el trabajo de campo.

Rocío B.:Sin embargo, la oposición, a través de la concejala del Frente de Todos Natalia Álvarez,dice que es un problema de esta gestión,no de las anteriores.

Galli: No. Es histórico. Hoy tenemos una problemática en distintas guardias, el resto están todas cubiertas. No empezó con esta gestión.

Sofía B.: En el Consultorio Inclusivo también falta personal. ¿Cómo se piensa atender? Se demanda por ejemplo una licenciada en Trabajo Social que se ocupe de los carnets.

Galli: El Partido de Olavarría tiene cuatro hospitales y 27 centros de Atención Primaria. A veces se pretende que un CAPS cubra cuestiones para las que está el hospital central.No siempre se tiene que cubrir todo lo que demanda la ciudadanía, para eso hay una Secretaría de Salud con estrategia de cobertura.

Luz Moyano: El Sindicato de Trabajadores Municipales pide mayor presupuesto para salarios, cerca del 70%. El Hospital está parado y los que pagan por la falta de acuerdo son los pacientes ¿Por qué todos los años se llega a este extremo?

Galli: Hay que acercar posiciones, pero un 70% del total del presupuesto del Municipio es inviable. No se puede pagar. Tengo la responsabilidad de administrar los fondos de la ciudad.

Todas las tasas en la mira

Cristian Sveruga: A partir del poder que le dio el Concejo para aumentar las tasas ¿se sabe cuál va a ser el incremento?

Galli: Estamos esperando el dato de inflación del INDEC de mayo. Obviamente utilizamos la herramienta porque los costos del Municipio suben permanentemente y los ingresos siguen siendo los mismos.

Cristian S.: ¿Cree que los vecinos puedan soportar este aumento de tasas?

Galli: El Municipio no puede soportar tasas congeladas y los vecinos tienen que pagar por los servicios que presta la Municipalidad. La situación del país es compleja pero tenemos que seguir prestando servicios y para eso se pagan las tasas.

Luz M.: ¿En qué rubros se va a dar el aumento?

Galli: Generalmente es en todos.

Viviendas, eldebate sin techo

Rodrigo J.: ¿Qué demanda habitacional maneja el Municipio? La oposición plantea entre 2000 a 5000 familias. ¿Qué plan urbanístico se tiene ya que durante su gestión solo se han construido 40 viviendas?

Galli: En mi gestión no se construyeron 40 viviendas todavía, se están construyendo. Desde que asumí finalizamos todos los barrios abandonados por gestiones anteriores, algunos con más de 20 años.El registro de demanda habitacional está en marcha.

Rodrigo J.: ¿De cuándo es el registro y qué número aproximado manejan?

Galli: Hace 3 años. No tenemos el dato exacto porque se va ajustando. Es muy irresponsable decir que hay entre 2000 y 5000 ya que es una diferencia muy grande.

Rodrigo J.: ¿En 7 años de gestión no han logrado obtener ningún dato certero?

Galli: Cuando finalicemos el registro vamos a dar los números. Hay distintos tipos de demanda: vivienda social, gente que puede construir su casa pero no comprar lote o el plan de vivienda TUVI. Estamos subsidiando de alguna manera esta vivienda para que la gente pueda pagarla en 60 cuotas de unos 17.000 pesos, similar a un alquiler y se comienza a pagar con la entrega de la llave. Hoy con 2,5 millones de pesos no comprás un lote y nosotros damos la posibilidad de tener una vivienda. Olavarría nunca tuvo un plan de viviendas municipal como éste.

Cristian S.:¿La gente se anota en el registro por sus propios medios o hay un relevamiento municipal?

Galli: Es por sus propios medios, se registran en la página web de la Municipalidad. Cuando terminemos el registro podremos emparentarlo con el censo y tener datos certeros.

¿Hacia dónde crece la ciudad?

Rodrigo J.: Teniendo en cuenta que el eseverrismo planificaba expandir la urbanización hacia el lado de Loma Negra ¿hacia dónde piensa la ciudad esta gestión?

Galli: Pudimos convalidar en Provincia después de 6 años una ordenanza de ampliación de la planta urbana en lugares donde no se podía construir porque era zona rural o zona complementaria y hoy pueden hacerse loteos. La ciudad crece de acuerdo al nivel socioeconómico de la gente, para un lado u otro. Vemos mucho crecimiento en la zona de Alberdi hacia el norte y también en circunvalación hacia Loma Negra.

Causa terrenos: “Somos parte de la investigación”

Nicolás Isalberti: El Gobierno local admitió que hay dos lotes municipales que aparecen en la investigación judicial por la venta ilegal de terrenos. La oposición plantea que fallaron los controles. ¿Qué cambió en la gestión para preservar los recursos municipales?

Galli: Hicimos una auditoría donde no vemos ninguna falla por parte de los empleados municipales, que voy a defender a muerte. En los terrenos mencionados en la causa hay dos municipales, por eso nos presentamos como particular damnificado. Los dos terrenos que figuran como vendidos tienen una tenencia legal hecha por mí y son dos familias que hicieron todo desde la Dirección de Casa de Tierras. Una ya está a punto de irse a vivir y la otra está en construcción. Ahí hubo por parte del presunto estafador un intento de vender algo que era propiedad de la Municipalidad que no pudo. Somos parte de la investigación porque queremos saber si esos terrenos quisieron venderse. Tenemos que esperar la investigación.

Nicolás I.: Como Intendente, ¿puede asegurar que no hay ningún otro funcionario o asesor involucrado en la causa?

Galli: Lo tiene que ratificar la Justicia. Me comprometí a que si había alguien sospechado de ser parte de la presunta estafa lo iba a separar de su cargo. Lo hice, siempre confiando en el funcionario, pero la Justicia determinará su responsabilidad. Si tuvo alguna responsabilidad obraremos en consecuencia.

Nicolás I.: La fiscal dijo que muchos de los citados a declarar comentaban que de una u otra manera sospechaban que estas negociaciones eran un tanto irregulares. ¿Eso no se pudo identificar a tiempo desde el Municipio?

Galli: Identificamos previamente estafas con ventas de lotes municipales e hicimos la denuncia en la Fiscalía. Son terrenos privados. Si a uno le venden algo que vale 10 y le piden 2, algo raro tiene que haber, por eso invitaba a la ciudadanía a venir al Municipio y se asesoren porque cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía.

Ciancio, Frías y Requena en el banquillo

Johana Riveros Arroyo: Para un Municipio que tiene como bandera la transparencia, ¿no son demasiados problemas con los casos de Ciancio, Frías y Requena? Más allá de lo que dice la oposición sobre una crisis institucional, ¿no hay elementos que marcan fallas de gestión?

Galli: El tema Ciancio ya lo mencioné. De Requena me parece una gravedad institucional que se utilice el HCD para mentir descaradamente como se hizo:decir que un ex funcionario va a cobrar cerca de 4 millones no es real. Cobra 80 mil por mes, tiene un contrato por ese monto, está en el RAFAM y no figura en ningún lado que cobre 3.800.000. En el caso Frías, el HCD intentó destituirlo, nosotros creemos que es parte de una sociedad y no tiene ninguna incompatibilidad. Es heredero de un proveedor de más de 10 años de la Municipalidad y tiene un porcentaje mínimo de una sucesión donde ya hizo cesión de derechos a favor de sus hermanos y madre.

Qué no se hizo y qué es lo urgente

Mateo S.: ¿Qué autocrítica hace de su gestión?

Galli: ¿Autocrítica? Uff…muchas cosas podría criticar de mi gestión, que quizá fueron expresiones de deseo y no pudimos cumplir. Uno llega con una expectativa a la Intendencia y después hay un montón de limitaciones, presupuestarias o de cualquier índole.

Mateo S.:¿Qué cosas no pudo cumplir?

Galli: Avanzar más en la cobertura de cloacas, por ejemplo. Hemos hecho muchas correcciones de gestión en base a admitir errores, como pasócon el gas en el Jardín 930. Hice autocrítica y aproveche para contar todo lo que habíamos hecho en el resto de las escuelas. El que se equivoca es el que hace. Hablar es fácil, hacer no tanto.Tenemos como premisa saber reconocer errores y en base a ese reconocimiento poder corregir.

Sofía B.: ¿Cuál es la principal urgencia que tiene hoy Olavarría?

Galli: Son muchas pero la principal es destrabar el conflicto sindical para que el Hospital y el sistema de salud vuelva a funcionar en su plenitud. Después, Olavarría sigue teniendo necesidades imperiosas en materia de cloacas, gas, agua. Hemos atendido demandas muy importantes.Hay muchas cosas por hacer, algunas más urgentes que otras. En lo educativo, durante los primeros 4 años nos dedicamos a lo urgente (techos con goteras, paredes con electrificación, baños con letrinas, techos de asbesto). Hoy estamos sobre lo importante pero lo urgente te corre del eje. Vuelvo a la pregunta sobre una próxima gestión: poder continuar con esos proyectos importantes si es que soy candidato y la gente me elige sería bueno,¿no?

Ficha técnica

La entrevista exclusiva con el intendente Ezequiel Galli forma parte del Trabajo Final de la materia “Periodismo Político y Económico” de la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (Unicén). La cátedra está a cargo de los docentes Marcelo Oliván y Karina Gastón, y en esta ocasión se definió un trabajo intercátedras, con la asistencia del Taller de Fotoperiodismo a cargo de los docentes Miguel Mugueta y Dante Lartirigoyen.

Se llevó a cabo en el Salón Blanco del Palacio San Martín, el martes 14 a las 14:00 (antes de que se conociera el índice de inflación de mayo y antes del abrazo de trabajadores municipales al Hospital). Y trabajaron en la práctica profesional los siguientes estudiantes:

