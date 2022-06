El Municipio realizó trabajos de limpieza y mantenimiento de calles en distintos puntos de la ciudad

Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, se informaron los últimos trabajos de mantenimiento que se llevaron adelante en distintos puntos de la planta urbana ciudad, a cargo de la Municipalidad.

En el barrio Educadores se realizaron tareas de corrección de cunetas y granceado, al igual que en el barrio Provincias Argentinas, mientras que en Villa Aurora se ejecutó la limpieza de calles.

Por otra parte, en el barrio Lourdes se desarrolló la limpieza de un basural, que comprendió el retiro y traslado de los residuos para la recompactación final, con la finalidad de dejar en óptimas condiciones dicho sector.

El plan de limpieza busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Cabe destacar que el Municipio cuenta con un relevamiento propio con puntos identificados, que fue elaborado por la Dirección de Mantenimiento Urbano y el área de Contralor de Servicios, en el marco de las recorridas que realiza personal municipal por distintos sectores de la ciudad.

Entre esos puntos, también se ejecutó días atrás la limpieza de dos basurales: Av. Eva Perón, entre Av. Avellaneda y Camino Frontera Sur y barrio Facundo Quiroga.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

En este sentido se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no permitidos para tal fin, con el propósito de contribuir con el cuidado del ambiente en el que vivimos todos.

Asimismo, el Municipio, a través de distintos talleres y actividades de la Dirección de Desarrollo Sustentable, promueve la concientización ambiental y la importancia de la separación de residuos en el hogar, como así también la disposición de los mismos, en los días, horarios y lugares permitidos.

También con equipamiento vial propio (minicargadora Bobcat S510) se desarrollaron trabajos de bacheo en distintos sectores de Villa Mailín para mejorar las condiciones de transitabilidad en el barrio.

Las tareas de bacheo consistieron en el fresado, retiro de una capa de pavimento, colocación de nuevo material de bacheo y posterior compactación con rodillo.

En este sentido, cabe recordar que el Municipio licitó la compra de 280 toneladas de concreto asfáltico elaborado en caliente, que es utilizado para este tipo de trabajos de bacheo instantáneo.