Unos 200 ingenieros celebran su día en Olavarría

Se trata de los que están matriculados en el partido, e incluidos en el Distrito III del Colegio, cuya secretaria, Alejandra de Oliveira, recientemente asumida, atendió a LU32 este jueves. La fecha se toma porque un día como hoy, pero a fines del siglo XIX, comenzaba a dictarse la carrera en la Universidad de Buenos Aires.