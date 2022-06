Barrio Educadores: fue depositado el primer desembolso para terminar todas las casas

María Luján Taborda, Presidente de la Asociación Civil Barrio Educadores,dialogó con LU 32. Señaló que están a punto de comenzar los trabajos a pleno. Expresó felicidad , ya que después de 4 años de la entrega de la última casa, nada se hizo hasta ahora.Indicó que hay un plazo de 12 meses, pero podría extenderse dos o tres más, por cuestiones climáticas u otras razones.Fue depositado es el 25 % del monto convenido con el gobierno provincial



Taborda destacó las gestiones del Subsecretario de Minería , Federico Aguilera y el Diputado César Valicenti