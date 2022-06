Satisfacción por el destino para Cultura y Arte de la Estación ‘El Provincial’

Lucy Iguerategui, de Macondo Creativa, que desde hace muchos años vienen pidiendo que ese edificio sea para el destino que ahora se determinó por parte de provincia. dialogó con LU 32.Todavía desconocen detalles del proyecto. Estimó que se mantendrá el edificio y que se harán reparaciones porque está en estado de abandono