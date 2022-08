Las Embajadoras del Festival organizan un festejo por el Día de la Niñez

Será este domingo en Junín entre Hornos y Coronel Suárez, en el marco del proyecto ‘Por más sonrisas’. Noelia Sosa, coordinadora de las Embajadores, explicó en LU32 que esto busca seguir con las fiestas que se daban antes de la pandemia en calle Guisasola.