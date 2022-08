9° Remate anual Cabaña Inambú será el martes 30 de agosto

Lo anunció en LU32 el titular de la cabaña Martín Tinello. Comenzará a las 14:00 hs. en forma presencial y on line www.wallacesa.com.ar. Saldrán a la venta: 15 toros Angus PP, 35 toros Angus PC, 10 hembras Angus PP, 30 vaquillonas Angus PC. Importantes plazos y cuotas.Ventas que desarrollará Wallace S.A Consignatarios