No se llega a cubrir la demanda de las empresas con los ingenieros que egresan de la FIO

Foto: FIO

El ingeniero Franco Chiodi, docente y director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN con asiento en Olavarría, se explayó en el marco de los especiales por la semana de la Industria en Entre Amigos.